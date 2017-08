Guillermo Barros Schelotto descartó a Gonzalo Jara para reforzar a Boca Juniors

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, descartó de plano la posibilidad que el defensor chileno Gonzalo Jara arribe a la tienda ‘xeneize’ al afirmar que “tenemos lleno el cupo de extranjeros”.

Pese a que el zaguero de Universidad de Chile afirmara el domingo que aún estaba estudiando la opción de fichar en la escuadra ‘azul y oro’, el estratega del popular cuadro argentino sentenció cualquier chance que el seleccionado nacional arribe a Boca.

"No puede venir porque tenemos lleno el cupo de extranjeros. El año pasado intentamos que llegara pero no pudo por un tema económico", expresó en diálogo con radio La Red de Buenos Aires.

Incluso, Schelotto aclaró que de abrirse una plaza extranjera el elegido no sería Jara, sino que el uruguayo de Peñarol Nahitán Nandez, quien ya tiene avanzadas conversaciones con el club de la Ribera por si se da ese cupo.

“Está la oportunidad de ir a Boca. No he cerrado esa ventana, pero debo reconoce que estoy feliz acá (en la ‘U’). Aún no la he dejado escapar (la chance de jugar por los ‘xeneizes’), se definirá esta semana”, expresó ayer el nacido en Hualpen.