Nicolás Maturana: "No me gusta jugar en sintético, pero hay que adaptarse"

Nicolás Maturana, extremo de Colo Colo, manifestó ciertos reparos a la hora de jugar en el pasto sintético del Estadio Bicentenario de La Florida, a la hora de anticipar el pleito con Palestino, aunque se mostró confiado en alcanzar una victoria en el reducto de Audax.

Consultado por el campo para enfrentar a los ‘árabes’, el ex Necaxa de México declaró que "no me gusta, pero tenemos que acostumbrarnos, porque son las canchas que hay en Chile. Los jugadores sufren mucho con las rodillas, pero hay que adaptarse y hacerlo bien".

No obstante, el oriundo de Lampa confía en que la escuadra de Pablo Guede consiga una victoria que le permita alcanzar a Everton y Unión Española en la cima de la tabla, con siete puntos.

"Las individualidades cuando andan bien, el equipo es extraordinario y lo demuestra en la cancha. Paredes, Pajarito y Valdivia son los distintos que tenemos y las pelotas deben pasar por ellos normalmente, porque son los jugadores que nos habilitan y crean juego", expresó.

Para finalizar, Maturana explicó sus sensaciones de enfrentar a su ex club en Chile. "Cuando llegué a Palestino fue cuando resurgió mi carrera, es algo lindo enfrentar a un club que me dio muchas cosas y alegrías", sentenció.

Colo Colo visitará al conjunto de colonia a partir de las 16:00 horas de este martes en La Florida, bajo la conducción arbitral de Carlos Ulloa.