Nicolás Castillo será citado a declarar por la Comisión Disciplinaria en México

La Comisión Disciplinaria del fútbol mexicano citará a declarar al delantero chileno Nicolás Castillo, debido a sus declaraciones luego de la derrota de los Pumas ante el América en el Estadio Azteca por la tercera fecha del Torneo Apertura.

El ex goleador de Universidad Católica acusó a la red azteca Televisa de incidir en la derrota del elenco ‘felino’ por 2-1 ante las ‘Águilas’. "¡En el América vs Pumas... gana Televisa! Robo en el Azteca. Penal inexistente y un sabor a robo invaden el Azteca. Si bien nuestro equipo no fue más, no merecía perder. Una vez más el fútbol se empaña de americanismo y corrupción. Pumas contigo siempre", escribió en su Instagram.

Ante esto, el organismo dependiente de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) inició una investigación por oficio en contra del atacante y en la sesión del lunes analizó los dichos del campeón de la Copa América Centenario con la ‘Roja’.

Tras ello, el Comité Disciplinario determinó llamar a declarar al goleador de Pumas, citación que será oficializada al club universitario en los próximos días. “Esto da para un tiempo más, creo que podría conocerse el castigo o la absolución en una espacio de una semana o 15 días, a priori. Pero no hay un tiempo definido. Él también tiene derecho a defenderse durante esta investigación. Debemos tener una audiencia con él", expresó un integrante del Tribunal al CDF.

El ‘Nico’ viene de ser figura en la cuarta fecha del Apertura mexicano al anotar un doblete en la victoria de Pumas por 2-0 sobre Lobos de la BUAP, tantos que lo dejan al frente de la lista de goleadores del torneo con cuatro dianas.