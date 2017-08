Grace Lazcano y gesto obsceno de Romai Ugarte: “No tengo por qué no creerle”

En conversación con LUN, la periodista Grace Lazcano, recientemente incorporada al programa “En el nombre del fútbol” del CDF, se refirió a la polémica en la que se vio envuelta, luego de que su compañero de panel, Romai Ugarte, realizó un obsceno gesto mientras ella se refería en pantalla a su llegada al programa.

“Me he sentido muy respaldada por el canal y por mucha gente. En verdad nunca dimensioné que iba a ser tan apoyada por todo el mundo”, dijo Lazcano.

La comentarista deportiva abordó el episodio y dijo que “no sé para quién iba dirigido el gesto, solamente sé que lo hizo cuando yo estaba hablando. Después la gente hizo su propio juicio”.

Lazcano, además, se refirió al revuelo que generó el hecho y sostuvo que “llevo años trabajando en un medio donde la mayoría son hombres. Hay que tener cuero de chancho, tampoco voy a ponerme a llorar, pero insisto que nunca me imaginé que pasaría esto“.

“El tema me puso en una situación muy incómoda. la gente hizo un juicio público hacia Romai. No tengo por qué no creerle. Él sabe que se equivocó con su gesto, independiente de para quien fuera. No lo puedo condenar”, dijo la comentarista.

La periodista, además, agradeció el apoyo que recibió de futbolistas como Gary Medel y Claudio Bravo, quienes condenaron el hecho por redes sociales. “Habla de la calidad humana de ambos. Darle visibilidad y empatizar es una importante señal hacia las mujeres y los diferentes tipos de violencia”, sostuvo.