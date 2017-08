Revisa la programación de la cuarta fecha del Torneo de Transición

El partido entre Audax Italiano y Deportes Temuco dará el vamos este viernes 18 de agosto a la disputa de la cuarta fecha del Torneo de Transición 2017, certamen que tiene como líderes a Everton y Unión Española.

El conjunto ‘hispano’, que tiene siete unidades, buscará continuar en la cima el sábado 19 de agosto cuando reciba a San Luis de Quillota, tercer colocado con seis puntos, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Santa Laura.

Los ‘ruleteros’, en tanto, serán locales el domingo 20 de agosto en el Sausalito frente a un alicaído O’Higgins, que sólo suma derrotas en el arranque del campeonato.

En cuanto a los denominados ‘grandes’ del balompié nacional, Colo Colo recibirá el sábado en el Monumental a Universidad de Concepción, Universidad de Chile jugará el domingo en el Estadio Nacional con Huachipato y Universidad Católica visitará en la mañana del sábado a Santiago Wanderers en Valparaíso.

Audax Italiano vs. Deportes Temuco. 20:00 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Santiago Wanderers vs. Universidad Católica. 11:00 horas. Estadio Elías Figueroa

Unión Española vs. San Luis, 15:30 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Antofagasta vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Deportes Iquique vs. Curicó Unido, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Everton vs. O’Higgins, 15:30 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio Nacional.