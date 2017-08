Romai Ugarte pidió vacaciones en la radio tras grosero gesto en el CDF

El director de Deportes de radio Agricultura, Miltón Millas, abordó hoy en conversación con La Segunda la situación del periodista y comentarista Romai Ugarte, quien realizó un obsceno gesto en pantalla en el CDF, mientras la comentarista Grace Lazcano se integraba al panel del programa “En el nombre del fútbol”.

Ugarte, quien una vez revelado el episodio no participó ayer de la transmisión del CDF del encuentro entre Colo Colo y Palestino, tampoco estuvo hoy en el programa radial.

“Romai está muy afectado” dijo Millas, quien aclaró que “me pidió vacaciones inmediatamente y durarán dependiendo de cómo se sienta y evolucionen las cosas. Está consciente de que tiene que asumir un costo”.

Millas respaldó la versión de Ugarte respecto de que el gesto no era para su compañera de trabajo en el CDF. “Creo en Romai. Pienso que el gesto no iba para Grace, porque no tenía razón de ser. Yo sé que los camarógrafos se chacotean mucho fuera de cámara y él pensaba que estaba fuera de cámara. Esa explicación me dio”.

, dijo el director de Deportes de Agricultura.

La Segunda informó además que en esta jornada Ugarte estaba invitado a la radio La Clave para disculparse con Grace Lazcano, pero que se bajó a última hora pese a estar confirmado.