Isaac Díaz: "Gonzalo Jara es un jugador indispensable para la U"

Isaac Diaz, delantero de Universidad de Chile, aseguró este jueves estar totalmente recuperado y a disposición del entrenador Ángel Guillermo Hoyos, tras superar unas molestias físicas, y espera que Gonzalo Jara no emigre a otra institución al afirmar que “es un jugador indispensable”.

Luego de jugar durante 16 minutos el domingo ante San Luis, el ‘Toro de Fresia’ fue consultado por su estado físico y declaró en el CDA que "hoy ya estoy física y futbolísticamente 100 por ciento y a disposición del técnico".

Frente a la eventualidad que el seleccionado nacional Gonzalo Jara vuelva a jugar en Europa, luego que su representante afirmara que tiene “un 50 por ciento” de posibilidades de dejar el cuadro azul, Díaz señaló que “un jugador como Jara es indispensable en Universidad de Chile , aún no nos ha dicho nada, solo lo vemos entrenar al 100".

En el plano personal, el ex Ñublense y Jaguares de Chiapas apuntó estar preparado para cualquier indicación de Hoyos. "No me incomoda jugar por alguno de los costados. No debe ser impedimento para ninguno. Soy de esos jugadores que se juega la vida en entrenamientos, pero es decisión del técnico si juego", dijo.

“Los delanteros vivimos de los goles, pero somos más de una mentalidad grupal. Si ganamos con goles de un volante o un central, da lo mismo. Eso es lo que importa", añadió.

En cuanto al traspié ante los quillotanos y la baja presentación de Mauricio Pinilla en ofensiva, el jugador de 27 años indicó que "mañana se analiza lo que fueron los pro y los contra del partido anterior. Hoy entrenamos pensando en Huachipato. Mauricio es un gran jugador y no supimos aprovechar su importante juego aéreo".

Por último, ante la más posible inclusión de Johnny Herrera, Jean Beausejour y Jara a la ‘Roja’ para los duelos clasificatorios con Paraguay y Bolivia, Díaz expresó que "un equipo grande como la ‘U’ tiene armas como para enfrentar algún partido sin algunos seleccionados".