Pablo Guede: "Este torneo va a ser mucho más duro que el anterior"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, aseguró este jueves que todavía es muy temprano para definir candidatos al título del Torneo de Transición, de cara a la disputa de la cuarta fecha, y reconoció que este campeonato será “más duro que el anterior”.

A la hora de explicar el desarrollo del último torneo corto, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que "a partir de un par de fechas más se van a ir acomodando las posiciones. Lo que sí ningún equipo le gana fácil a nadie".

Luego del empate frente a Palestino, en La Florida, el técnico del elenco popular reconoció que "sabemos que tenemos que recuperar los puntos. Pero no sabes. Por ahí ahora ganas todos los partidos o los pierdes todos. Este torneo va a ser mucho más duro que el anterior".

"Hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar el partido. Pero no lo logramos”, agregó.

Ante una posible nominación de Jorge Valdivia o Esteban Paredes a la selección, para los pleitos clasificatorios con Paraguay (31 de agosto) y Bolivia (5 de septiembre), Guede se limitó a decir que “me pongo contento por ellos (jugadores) cuando los nominan (selección), pero a mí no me afecta”

Eso sí, el bonaerense aclaró que "no soy quien convoca y no me voy a meter en la tarea del entrenador (de la ‘Roja’)".

Por otro lado, el entrenador del ‘Cacique’ evitó nuevamente a referirse al superclásico del 27 de agosto con Universidad de Chile, por la quinta fecha del Transición, al afirmar que “sería una falta de respeto pensar en un equipo con el que jugamos en 15 días. Pensamos en la U. De Conce".

En cuanto al estado físico de sus jugadores con miras al cruce con los del ‘Campanil’, el ex DT de Palestino y San Lorenzo indicó que “mañana veré si están todos recuperados. Paredes y Valdivia están muy bien físicamente y me jode lo de (Brayan) Véjar porque remó para ser titular. Pero son las cosas que tiene el fútbol".

Por último, consultado por las informaciones de un supuesto interés de Rosario Central en el defensor Julio Barroso, Guede expresó que "no me quiero poner en esa situación. No pierdo el tiempo en un rumor”.