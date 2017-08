Romai Ugarte dijo que renunció al CDF: "No me sentía seguro y la gente me seguía enjuiciando"

El periodista Romai Ugarte , quien sigue enfrentando la polémica por su gesto obsceno ante la presentación de Grace Lazcano , descartó que haya sido despedido del CDF , asegurando que fue él quien presentó la renuncia.

El comunicador, que recibió el repudio por una acción que fue calificada como una grave falta de respeto a su colega, insistió a LUN que el gesto no era para ella, sino que para un tramoya que estaba en el estudio de "En el Nombre del Fútbol".

"Renuncié al canal porque no podía estar donde no me sentía seguro y la gente me seguía enjuiciando. Un lugar desde donde se filtraron las imágenes, porque en ese gesto nunca se lo hice a la Grace. Eso paso hace tres semanas y en el canal lo sabían, porque di mi explicación", afirmó.

Ugarte también se mostró sorprendido del tuit del editor y conductor del programa, Pablo Flamm, quien repudió el gesto el mismo día que se dieron a conocer las imágenes.

"Pero él sabía que no era un gesto para ella, porque se lo dije hace tres semanas y nuevamente el lunes en la noche (...) ¿En qué charquicán me quería mezclar? Si ya lo habíamos hablado", sentenció.

Romai aseguró que valora el ingreso de la mujer al periodismo deportivo, y dijo que Lazcano "es una persona joven, que sabe de lo que está hablando, que tiene información, que ve fútbol, discute, habla. Hay tantos futbolistas (en el medio) y periodistas pocos, y ella está a la altura.

Por su futuro laboral, el reportero dijo que ahora conversará con Milton Millas para ver su continuidad en Radio Agricultura. "Muchos estarán felices porque podrán ocupar mi puesto, porque acá hay envidia", sentenció.