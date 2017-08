Romai Ugarte contra Gary Medel: "¿Me va a juzgar un tipo al que se le cayó una niña del piso 14, que chocó curado?"

09:09 El periodista quien abandonó el CDF tras el obsceno gesto durante la presentación de la comentarista Grace Lazcano arremetió contra los seleccionados que lo criticaron. De Claudio Bravo dijo que "yo no he traspasado una cuestión familiar que a él le afectó".

El comentarista y periodista deportivo Romai Ugarte, quien abandonó el CDF luego del obsceno gesto que realizó en cámara, mientras su compañera Grace Lazcano era presentada en el programa "En el nombre del fútbol", se fue en picada contra Gary Medel y Claudio Bravo, los seleccionados que lo criticaron por redes sociales una vez que se viralizó el video con su grosera mueca.

"Antes la base moral de este país era Pablo Neruda, Violeta Parra... y ahora es él. ¡Chuta que estamos bien! Un tipo al que se le cayó una niña del piso 14, que chocó curado, mil cosas... ¿él me va a juzgar a mí?" dijo Ugarte al diario La Cuarta sobre el Pitbull.

Del capitán de la Roja, el arquero Claudio Bravo, con quien el notero ya había tenido una discusión, a raíz de una información entregada por él y que el seleccionado desmintió por redes sociales, Ugarte dijo que "yo no dije que venía (a jugar a Colo Colo, tras terminar como suplente la temporada en el Manchester City) y me trató de vende humo. La gente también ha hablado de él, me siguen escribiendo, y yo no he traspasado una cuestión familiar que a él le afectó. Otra vez la base moral, el niño bueno".