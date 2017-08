Angel Guillermo Hoyos y permanencia de Jara: "Estamos felices. Es un crack"

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, valoró este viernes la permanencia en el conjunto azul del experimentado defensor Gonzalo Jara, pese a que contaba con una oferta desde el exterior.

El estratega de origen argentino sorprendió en la presente jornada a los periodistas presentes en el CDA al saludarlos primero personalmente y luego darles empanadas, según él, para celebrar la continuidad del oriundo de Hualpén.

“A veces uno llega tarde, para pedir disculpas de las cosas. Más allá que ustedes hacen su trabajo, siempre una buena relación. Hoy festejamos un día muy especial, hoy festejamos que Gonzalo Jara se queda con nosotros. Y es un crack. Es bueno para los más chicos que haya gente como él, David (Pizarro), Johnny (Herrera) o Mauricio (Pinilla). Estamos felices", expresó Hoyos.

Respecto al traspié del fin de semana ante San Luis (2-0), el otrora seleccionador de Bolivia sólo se limitó a decir que "hace tiempo no perdíamos, pero siempre se destaca lo malo”.

Por otro lado, Hoyos evitó dramatizar por no utilizar aún a un juvenil en cancha para cumplir con la regla de los minutos de los Sub 20. "El torneo pasado comenzamos jugando en la cuarta o quinta fecha con juveniles y ahora no nos preocupa. Vamos preparando la ocasión. Esperamos que el jugador que entre tenga un rendimiento adecuado a lo que necesita el equipo y no porque haya una ley", expresó.

Al momento de ser consultado por su mayor preferencia hacia Rafael Caroca en vez de Felipe Seymour en este comienzo de campeonato, el oriundo de Córdoba explicó que "si conoces un minuto a Caroca, ya lo quieres. Es una persona transparente, honesta y desarrolla hasta su última gota de sudor en el campo de juego. Felipe también lo hace igual, pero va más por un aspecto físico".