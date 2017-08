Mario Salas: "Este partido termina empatado por nuestra culpa"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, se mostró autocrítico este sábado luego del amargo empate de Universidad Católica 1-1 ante Santiago Wanderers, en Valparaíso, por la cuarta fecha del Torneo de Transición.

Parecía que el cuadro cruzado se quedaba con los tres puntos en la Quinta Región, al ponerse en ventaja y estar durante 22 minutos con un hombre más en el terreno, pero el local logró en los descuentos abrochar un punto con más garra que buen fútbol. La UC sigue sin ganar en el campeonato, llegó a tres puntos y se estacionó en el decimocuarto lugar de la tabla.

Al momento del análisis, el ‘Comandante’ reconoció que "este partido termina empatado por nuestra culpa. En los últimos minutos nos metieron en nuestro arco, en eso colaboramos nosotros. El tramo final lo jugamos muy mal. Perdimos la pelota y el control del partido con un hombre más. No supimos clarificar nuestro juego, el gol pasa porque se pierden las marcas y hubo poca comunicación".

Consultado por las razones de la paridad, teniendo un beneficioso panorama luego de la expulsión de Enzo Gutiérrez (68’), Salas indicó que "debimos haber ganado e hicimos todo lo posible para lograrlo. El empate pasa por decisiones tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Son cosas a analizar durante la semana. Hemos sido muy laguneros en estos primeros partidos, y eso los otros equipos no lo han perdonado. Nos pasó hoy, con Unión y Everton, tenemos problemas futbolísticos que lamentablemente nos han costado".

Por último, el ex DT de Huachipato y la ‘Roja’ Sub 20 llamó a no dramatizar. "Como grupo estamos bien, mejor que el semestre pasado. Las estadísticas dicen que estamos en alza en relación a la primera parte del año”, dijo.

“Tenemos claro dónde tenemos que mejorar, no hemos encontrado la tecla exacta para superar estos problemas. No pasa por un tema individual y tampoco analizaré públicamente a mis jugadores. Todos tenemos que mejorar en lo colectivo, las distracciones que tenemos no podemos repetirlas", sentenció.