Guede y la derrota ante la UdeC: "Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, lamentó la derrota de 2-1 su equipo ante la Universidad de Concepción, en un encuentro que se disputó esta noche en el Estadio Monumental.

El adiestrador de los albos, que vivieron su primera caída del Torneo de Transición, analizó el encuentro, afirmando que lo mostrado en la cancha no sirvió de mucho ante un ordenado cuadro visitante.

"Hablar de merecimientos no sirve de nada. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. No tuvimos la chispa para desbordar y no pudimos hacer el segundo", señaló el argentino, quien añadió que "no estuvimos finos hoy, no estuvimos en el nivel del partido pasado. Tendríamos que haber generado más ocasiones".

Por Nicolás Orellana, quien marcó un gol en este partido, Guede expresó que "viene entrenando con el profe, haciendo los trabajos y ante la baja de Paredes tuvo la oportunidad y no lo hizo mal. Entró, metió, hizo un gol".

Sobre la reacción de la hinchada, que se mostró muy molesta con él, el DT dijo que "no se le puede decir nada". "Perdimos de local y ellos con un jugador menos. ¡Qué se le puede decir! No se le puede decir nada", sentenció.

La derrota ante los del Campanil complicó a los albos de cara al próximo Superclásico ante la Universidad de Chile, el que se disputará el próximo domingo al mediodía en el Estadio Monumental.