[FOTO] FIFA 18: el popular juego de fútbol reveló su portada con Cristiano Ronaldo como rostro

Cristiano Ronaldo lleva dos años deslumbrando sin contrapeso como el mejor futbolista de la actualidad. Sus campañas con el Real Madrid y la conquista de le Euro 2016 con Portugal lo han encumbrado al sitial de crack. Su figura mueve millones y FIFA lo fichó para ser el rostro de la versión 18 del juego.

El FIFA 18 reveló hoy su caratula oficial con CR7 tomándose toda la portada celebrando con la camiseta del equipo Merengue. Además de la fotografía, el videojuego grabó un comercial con el delantero de 32 años que muestra cómo grabaron sus movimientos para implementarlo cuando los usuarios lo usen.

Final #FIFA18 pack with @cristiano in the new @realmadrid kit! Subscribe to see a new trailer tomorrow! https://t.co/RRsUn909Wupic.twitter.com/wJqm8f3Pnk