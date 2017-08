El mundo del espectáculo despidió en redes sociales al comediante Jerry Lewis

El mundo del espectáculo se volcó para despedir a la leyenda de la comedia Jerry Lewis , quien falleció hoy a los 91 años por causas naturales.

Varias estrellas de Hollywood usaron las redes sociales para despedir al artista, una de las últimas caras del cine estadounidense clásico que permanecía con vida.

“Ese bufón no era un tonto. ¡Jerry Lewis era un genio innegable, una bendición insondable, un comediante absoluto! Yo lo soy porque él lo era.” - Jim Carrey en Twitter.

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy's absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE — Jim Carrey (@JimCarrey) 20 de agosto de 2017

"Jerry Lewis ha fallecido. Sinceramente espero que su vida después de la muerte sea cálida, tranquila..." - Patton Oswalt en Twitter.

Jerry Lewis has passed on. I sincerely hope his afterlife is a warm, peaceful...



...haven. — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 20 de agosto de 2017

"Jerry Lewis murió hoy, millones alrededor del mundo lo amaron, millones de niños a los que ayudó con sus teletones. Q.E.P.D. & mis condolencias a su familia" - Whoppi Goldberg en Twitter.

Jerry Lewis passed today,millions around the world loved him,millions of kids he helped w/his telethons. R.I.P. &condolences 2 his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 20 de agosto de 2017

"Jerry Lewis fue muy cercano a mi familia. Muchas películas con mi mamá y él hizo películas con Janet y Tony. Me hizo a mí y a muchos reír" - Jamie Lee Curtis en Twitter.

Jerry Lewis loomed large in my family. Many movies with my mom & he made home movies with Janet and Tony. He made me and many laugh. #rippic.twitter.com/4LbEbc9FCT — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 20 de agosto de 2017

"Mis condolencias a la familia de Jerry Lewis. El mundo es mucho menos gracioso hoy" - William Shatner en Twitter.

Condolences to the family of Jerry Lewis. The world is a lot less funnier today. ?? — William Shatner (@WilliamShatner) 20 de agosto de 2017

"Hemos perdido a un gran comediante y un corazón aún más grande. Gracias por las risas y los sentimientos" - George Takei en Twitter.