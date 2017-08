Romai Ugarte acusó "una suerte de conspiración" en su polémica salida del CDF

El ex periodista del CDF, Romai Ugarte, acusó "una suerte de conspiración" en su salida de la señal, la que se generó por un gesto obsceno que realizó mientras su colega, Grace Lazcano, era presentada como nueva panelista del programa "En el Nombre del Fútbol".

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas", el ex reportero del canal futbolero aseguró que la acción no iba dirigida a la periodista, y que desde siempre se entendió eso.

"Había sido cercana. Había una complicidad con ella en la que íbamos a entrar en la discusión (...) El gesto no fue para ella. Los camarógrafos y tramoyas le dijeron a Grace que el gesto no era para ella. (...) Grace me entendió. No puedo pedirle disculpas a ella porque no fue (el gesto) para ella. Puedo pedir disculpas por el contexto y a la gente", expresó.

Luego, Ugarte apuntó contra el productor y conductor del espacio, Pablo Flamm, quien en su cuenta de Twitter repudió su acción, cuando según él, sabía que no estaba dirigida a Lazcano.

"Uno empieza a hilar algunos cabos sueltos. Cuando Pablo no estaba y yo lo suplía, el rating subía. Ya se le había hablado de que porqué no hacía otras cosas en el canal", dijo Ugarte.

El reportero agregó que "hay una suerte de conspiración, pero no sé quién pudo hacerlo. No tengo las pruebas, sino las habría puesto ese mismo día".