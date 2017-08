Lorenzo Reyes por el superclásico: "Llegamos muy bien y queremos ganar sí o sí"

15:08 Este domingo es el partido ante Colo Colo. "Hace mucho tiempo no se gana ahí", dijo recordando los 16 años en que los albos no caen en el Monumental ante los azules.

Lorenzo Reyes, mediocampista de Universidad de Chile, se refirió este martes al esperado superclásico de este domingo ante Colo Colo, en el Estadio Monumental, esperando reeditar lo realizado en el arranque del Torneo de Transición.

Además, el ex Real Betis no le dio mayor importancia a los 16 años que tiene el elenco colegial sin ganar en el reducto del ‘Cacique’. "Tenemos presión porque es un clásico, queremos ganar sí o sí, hace mucho tiempo no se gana ahí. Más allá de quien llegue mejor o peor, los clásicos son un partido aparte", señaló.

“La presión la vamos a convertir en motivación y vamos a salir con todo a conseguir los tres puntos y darle alegría a todos, somos los primeros que queremos ganar ese partido", agregó en rueda de prensa.

En la misma línea, ‘Lolo’ indicó que “llegamos muy bien, el equipo está muy unido, futbolísticamente podemos mejorar, porque siempre queremos mejorar y siempre tenemos esa disposición de mejorar. Pero sí llegamos en un muy buen momento- Tenemos que jugar un partido con mucha personalidad, pero motivación es la palabra clave y eso nos sobra".

En cuanto a las bajas del rival, una de ellas podría ser el goleador Esteban Paredes, Reyes señaló que "más allá de los lesionados, Colo Colo tiene un plantel amplio, con relevos suficientes para hacerlo de igual o mejor manera".

Por último, el otrora capitán y campeón con Huachipato lamentó la grave lesión en la rodilla de Leandro Benegas (rotura de ligamento cruzado anterior y una pequeña lesión de menisco externo), problema físico que lo tendrá cerca de seis meses fuera de las canchas.

"Nos tocó mucho, 'Lea' es una persona muy querida por el plantel, vamos a sentir mucho su presencia,. pero hay otros compañeros que tienen muchas ganas de jugar y hacerlo bien. Tiene que estar tranquilo y volver con más ganas que nunca cuando lo haga. Nadie esperaba lo de Benegas, quedé sorprendido, no lo esperaba", aseveró.