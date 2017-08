Abogado del TAS acusó presion de Argentina por fallo en caso de Bolivia

El abogado paraguayo y miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Gerardo Acosta, se refirió en conversación con el medio peruano RPP, a la decisión que debe adoptar el organismo respecto de los duelos de Bolivia ante Chile y Perú, que podría significar, para la Roja, la pérdida de dos puntos en las clasificatorias para Rusia 2018. La resolución será dada a conocer antes del 31 de agosto.

Acosta acusó que las informaciones emanadas desde Argentina, relativas a un posible fallo que revertiría la decisión de la FIFA de sancionar a Bolivia, son sólo una forma de presión de los trasandinos y dijo que ésta no tendrá efecto.

“Puede ser que Argentina haya metido presión al difundir eso. No sería inteligente porque no le van a meter presión a nadie. Ellos decían que tenían fuentes que daban información. Nosotros tenemos deber de confidencialidad y no vamos a decir a nadie mientras no se notifique el laudo”, dijo Acosta.

El jurista paraguayo dijo además que “me llamó la atención la información en la prensa argentina sobre que sería así. Los miembros del TAS ni a su sombra le dicen si algo está resuelto“.

Sobre el caso, Acosta dijo que personalmente, estima que Chile y Perú hicieron el reclamo por la mala inscripción del jugador Nelson Cabrera fuera del plazo, pero que “es cierto que en el reglamento disciplinario general se establece que la FIFA actúe de oficio cuando comprueba el cometimiento de una infracción a sus normas”.