Jean Beausejour: "Ser mapuche y negro para mí es motivo de orgullo"

El seleccionado nacional, Jean Beausejour, mitad haitiano mitad mapuche, afirmó que "ser mapuche y negro para mí es motivo de orgullo".

Entrevistado en el programa "El Cubo" de CHV -que se emitirá mañana- el jugador comentó que "nunca me ha molestado que me digan Palmatoria (...) Lo llevo como algo normal, no necesito tener la aprobación del resto (...) Gran parte de mi familia es mapuche, la otra haitiana, pero la gran parte mapuche, entonces no es que yo me identifique: yo soy mapuche".

Beausejour dijo también que en La Araucanía "ha habido crímenes de Estado contra el pueblo mapuche".

Además aseguró estar a favor del aborto en tres causales. "Son temas en que el país tiene que avanzar... lo mismo que con el matrimonio igualitario", afirmó.