Luis Pedro Figueroa y el superclásico: "Nos importa ganar y da lo mismo quien llega mejor"

Luis Pedro Figueroa, volante de Colo Colo, anticipó este miércoles el superclásico del día 27 ante Universidad de Chile, en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo de Transición, afirmando tajantemente que “da lo mismo quien llega mejor”.

Si hablamos de la estadística, la escuadra que dirige Ángel Guillermo Hoyos pisará el césped de Pedrero como sublíder del presente campeonato, mientras que el ‘Cacique’ se ubica en la octava posición y viene de caer ante Universidad de Concepción en Macul.

De cara al ‘derby’ en el Monumental, donde la ‘U’ no gana desde el año 2001, Figueroa declaró en rueda de prensa que "nos importa ganar el partido independiente de quien tenga mejor estadística. Da lo mismo quien llega mejor. Es un clásico".

"Sabemos que es un partido importante. Es un clásico y no queremos perder. La idea es ganar el clásico por la importancia que tiene y también porque nos da tres puntos para seguir en la pelea", agregó el nacido en San Pedro de La Paz.

En tanto, el jugador de 34 años se refirió al problema físico que presenta, esperando estar totalmente recuperado para el esperado choque de este domingo.

"Estoy haciendo todo lo necesario para poder volver y estar a disposición del DT. Espero poder jugar el domingo. Tengo una lesión miofacial que no me deja trabajar tranquilo. No es nada tan grave. Espero estar el domingo", expresó.

Figueroa también jugó el superclásico en la otra vereda, ya que defendió al conjunto azul el año 2005 y 2006. "Me ha tocado estar en ambos lados y es un partido único. Sabemos lo que tenemos que hacer y esperamos tener un partido redondo", apuntó.

"Nosotros ganando quedamos a un punto de ellos y esperando a lo que pueda hacer Unión. Ganar el clásico te da confianza", añadió el experimentado mediocampista, quien también le mandó un mensaje a las hinchadas: “Colo Colo y la ‘U’ son los equipos más importantes del país. Hay que vivirlo como una fiesta y dejar de pensar que es una guerra".