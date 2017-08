Johnny Herrera aseguró que "hay confianza plena en conseguir los tres puntos" del superclásico

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, aseguró este jueves que en el plantel azul la confianza está a tope para conseguir una victoria en el Estadio Monumental sobre Colo Colo, en la edición 182 del superclásico, y así romper con una larga racha negativa en el reducto albo.

El cuadro azul llega al ‘derby’ como sublíder del actual Torneo de Transición, con nueve puntos a uno del líder Unión Española, mientras que el ‘Cacique’ aparece en la octava plaza con cinco unidades y viene de caer 1-2 en Macul ante Universidad de Concepción.

Herrera afirmó en rueda de prensa que el plantel que dirige Ángel Guillermo Hoyos se merece una victoria ante su más enconado rival y romper así con casi 16 años sin ganar en el Monumental. "Hay confianza plena en nuestro plantel en conseguir los tres puntos. Tenemos un plantel tremendamente identificado con la ‘U’”, expresó el golero.

En cuanto a lo que espera de Mauricio Pinilla, quien presenta cierta ansiedad por volver a marcar en su reestreno con el elenco colegial, el experimentado guardameta indicó que "no se tiene que presionar. Tiene súper claro la calidad de jugador que es. De pronto lo ha traicionado las ansias que tiene de hacer un gol, darle satisfacción a la gente”.

“Desde los 11 años que llegó a la ‘U’. Yo cuando chico iba a comer a su casa a los 14-15 años. Somos gente de casa, en algún minuto le van a salir los goles. Estoy seguro que la va a romper, es un tremendo jugador. Para controlar las ansias, le vamos a dar un cortito, alguna cosa, para que entre más tranquilo. Lo está haciendo espectacular, no ha faltado a ningún entrenamiento. En algún momento la va a romper”, agregó en su estilo.

Además, el nacido en Angol aseguró no estar preocupado por lo ocurre en la otra vereda, específicamente sobre los cuestionamientos hacia el trabajo de Pablo Guede. "Estamos abocados a nuestro fútbol, que ellos canten ¡Qué se vayan todos! no tiene que ver con nosotros. Colo Colo tiene un gran plantel y debe ser protagonista, algo que no ha hecho. Hoy por hoy nosotros estamos apuntando al bicampeonato", dijo.

Respecto a la postura a tomar en el césped de Pedrero, el seleccionado nacional expresó que "sería pecar de tontos salir a resguardarnos, tenemos que buscarlo arriba. No hay razones para cambiar nuestra forma de jugar. Catalogar como fracaso el no ganar el fin de semana, es injusto para este plantel”.

Por último, consultado por el ‘fantasma’ del arbitraje , Herrera señaló que "el arbitraje hay que dejarlo de lado. Debemos enfocarnos en el fútbol, el espectáculo". El juez de la brega este domingo será Roberto Tobar.