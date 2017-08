Guede descartó renunciar si Colo Colo pierde el superclásico

15:35 El equipo aaeguró que el que los albos no hayan perdido un partido contra la Universidad de Chile en el Monumental "es una motivación, no una presión".

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, adelantó en la presente jornada lo que será el superclásico de este domingo ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental , por la quinta fecha del Torneo de Transición 2017, descartando de plano la opción de renunciar si su escuadra tropieza con los azules.

Consultado en rueda de prensa por si existe presión por obtener una victoria, tras la derrota el fin de semana ante Universidad de Concepción en Pedrero y para mantener una racha de 16 años sin perder ante el ‘archirrival’ en Macul, el estratega argentino declaró que “la presión la siento normal porque es lo que genera Colo Colo. Es el club más grande de Chile y sé todo lo que implica. El invicto es una motivación, no una presión".

Incluso, el ex técnico de Palestino aclaró que de perder el largo invicto en el Monumental "no voy a renunciar. No lo voy a hacer porque este grupo de jugadores no se merece que los abandone". Recordar que el bonaerense aún es altamente cuestionado por la hinchada alba, principalmente por entregar el semestre pasado un Clausura que parecía en el bolsillo.

Continuando con el tema del ‘derby’, Guede señaló que "es un partido especial, que mucha táctica no puedes plantear por todo lo que genera. Nosotros vamos a salir a hacer nuestro juego. Es el eterno rival, el partido que todos quieren ganar. Es especial por el marco que se genera, por la gente, nos jugamos mucho".

"Estos son partidos únicos, ningún partido es parecido al anterior. Por eso mueven lo que mueven (…) Nosotros futbolísticamente no llegamos mal y no miro al rival. Estoy centrado en el trabajo que tenemos que hacer", complementó.

Por otro lado, el trasandino mantuvo la incógnita sobre la presencia del goleador Esteban Paredes, quien presenta una contusión lumbar con síndrome facetario. "No sé si llega, lo resolveré el viernes o el sábado. Quedan dos días de trabajo y veré cómo evoluciona", dijo.

En cuanto a los otros jugadores con problemas físicos en el elenco popular, el DT albo señaló que "a Luis Pedro (Figueroa) lo vamos a esperar hasta el sábado. (Octavio) Rivero tiene un golpe que no le permitió entrenar bien ayer".

Respecto al 'archirrival' y la relación existente con su compatriota Ángel Guillermo Hoyos, Guede expresó que "con las individualidades que tiene, de la ‘U’ te tiene que preocupar todo. Saben a lo que juegan (...) No tengo una relación fluida con Hoyos. Pero admiro su trabajo desde hace tiempo. No es fácil llegar a trabajar al Barcelona".