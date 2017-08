Entre bromas Pinilla y Paredes adelantaron el superclásico del domingo en el Monumental

Entre bromas y en un ambiente relajado, el delantero de la U Mauricio Pinilla y el atacante de Colo Colo Esteban Paredes adelantaron el superclásico que se jugará este domingo al mediodía en el Estadio Monumental.

En una conferencia realizada en la ANFP, y en compañía de su presidente, Arturo Salah, los referentes de sus equipos analizaron el encuentro válido por la quinta fecha del Torneo de Transición.

El jugador azul, que aún no ha podido anotar un gol, le deseó la pronta recuperación de Paredes en su lesión. “Cualquier delantero vive del gol, pero no me vuelve loco el tema. Estoy feliz que el equipo esté ganando, pero marcar en un clásico es maravilloso y sé que Esteban ha disfrutado eso. De cara al domingo, espero que le vaya bien, pero que no marque”, señaló.

Por los 16 años de los laicos sin ganar, Pinilla reconoció que es "va a ser difícil, pero lo intentaremos conseguir". También descartó usar la camiseta de "Dragon Ball Z" que usó Diego Rivarola en aquella histórica jornada de 2001.

Esteban Paredes, en tanto, aún está trabajando para poder llegar en buenas condiciones físicas al partido. "La verdad es que me he sentido bien, me queda una pequeña molestia y me falta hacer los movimientos con balón que hago generalmente", expresó.

El goleador afirmó que esperará hasta el sábado para saber si jugará o no en el duelo ante los universitarios. "Me encantaría estar, pero hay un plazo de los médicos para cuidarnos, así que voy a esperar hasta el sábado", sentenció.