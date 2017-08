Esteban Paredes confirmó que jugará el superclásico

14:10 "Estoy bien, voy a jugar. Estoy feliz", dijo el delantero de Colo Colo. Y avisó: "No vamos a perder por ningún motivo".

El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, confirmó que este domingo jugará el superclásico con la Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Monumental.

El goleador, que presenta una contusión lumbar, declaró hoy que "me he sentido bastante bien. Conociéndome, voy a jugar (...) Estoy bien, voy a jugar. Estoy feliz. Trabajé bien y no sentí molestias".

Sobre el duelo ante los azules, el jugador espera que "sea una fiesta. Yo quiero ganar el domingo".

"Es un clásico, estamos con nuestra gente y tenemos que ganar por la historia, por todo lo que se habla. No vamos a perder por ningún motivo", enfatizó.

En cuanto al rival, que llega mejor al superclásico al ser sublíder del campeonato -a una unidad del puntero Unión Española-, el ex Santiago Morning y mundialista en Sudáfrica 2010 afirmó que "he visto los partidos de la ‘U’ y son muy intensos los primeros minutos. Va a ser complicado, como siempre".