Ángel G. Hoyos y el superclásico: Es de importancia nacional y mundial

Ángel G. Hoyos: "Me voy por el lado más que va a ser un partido para disfrutar"

25 August 2017 14:48

AgenciaUno

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, aseguró este viernes que el superclásico del balompié nacional reviste una “importancia a nivel nacional y mundial”, destacando que “ambos equipos están rodeados de jugadores extraordinarios” y que será un partido “para disfrutar”.

A la hora de analizar lo que será el ‘derby’ de este domingo en el Estadio Monumental, el estratega trasandino declaró en rueda de prensa que “hemos trabajado como siempre: tratando de aumentar capacidades y seguir creciendo. Enfocando el partido del domingo, que es súper importante, y siempre en el ambiente de tranquilidad y lo que hacemos todas las semanas”.

“Hay importancia a nivel nacional y mundial. Hay gente de la ‘U’ y Colo Colo en todas partes del mundo. Es una semana especial. La hemos vivido bien. La alineación y a sus posibles cambios, los manejaremos el domingo”, agregó.

Además, el otrora seleccionador de Bolivia resaltó que “Colo Colo tiene grandes jugadores, igual que la ‘U’. Tener temor a alguna situación no sería correcto. Hay grandes jugadores que para ambos lados pueden inclinar la situación. Me voy por el lado más que va a ser un partido para disfrutar”.

“Ambos equipos están rodeados de jugadores extraordinarios. No deja de ser un espectáculo del que uno es bendecido de poder participar. Voy a tratar de ayudar lo que más pueda y disfrutar de mis jugadores”, complementó.

Respecto a lo que espera en el plano táctico para el día 27 en Macul, Hoyos señaló que “va a ser un partido abierto en el medio, pero el juego está por arriba de todo y en este caso lo genera el colectivo. Hay individualidades fuertes, pero el colectivo siempre lo va a ser más; el equipo lo tengo, pero primero se lo digo a los chicos. El juego se puede realizar como en el Nacional: mucho uno contra uno. Será muy intenso con deseo de ganarlo por parte de ambos y nosotros tratando de disfrutar del momento”.

En cuanto a la larga racha sin ganar de la ‘U’ en el reducto de su más enconado rival, el estratega del elenco colegial admitió que “nunca lo he pensado, no miento. Si pienso en eso, no lo podría lograr, porque no es honesto. Siento que la historia o lo que hizo Sampaoli es una historia propia creada desarrollada y bienvenida para todo lo que es la U. Uno va gateando en ese aspecto. No sería correcto haber pensado eso. Ni me pasó por la cabeza y ni me lo imagino. Estaría preocupado si me pasa”.

Por otro lado, Hoyos descartó entregar su impresión sobre Esteban Paredes y Jorge Valdivia, los elementos más desequilibrantes del ‘archirrival’. “Me encanta analizar a los míos: Pizarro, Leiva, Bose (Beausejour). No me corresponde ese terreno. No puedo describir su capacidad, me quedaría corto”, dijo.

Finalmente, frente a la ansiedad que presenta Mauricio Pinilla por marcar en su retorno a la ‘U’, el trasandino indicó que “tiene las condiciones para marcar diferencias. Pero yo confío en el colectivo. Que ese colectivo se pronuncie y las individualidades se manifiesten a través de él. El gol es importante, pero hay que resaltar todo el trabajo que pueda tener sin ese gol”.