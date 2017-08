Mundial Esquí Náutico: Chile realiza su primera práctica en Paris

Su primera práctica en la pista de Choisy le Roi, en Paris, cumplió la selección chilena de esquí náutico que competirá entre el 5 y 10 de septiembre en el Campeonato Mundial Open de Francia 2017.

Los hermanos Felipe y Rodrigo Miranda, Emile Ritter y Diego Chicharro apenas se instalaron en la capital francesa probaron de inmediato la pista que será el escenario del máximo evento del esquí náutico.

"Es muy bueno probar el lago con harta anticipación para así ir adaptándonos a sus condiciones. Las aguas se mueven bastante por efecto del rebote que hay en la orilla, pero no es nada que no podamos manejar. El equipo llega bien y con hartas ganas de hacer un buen campeonato", declaró Felipe Miranda, quien viene de obtener una medalla de oro en Chile 2013 (overall) y una de bronce en México 2015 (salto).

"La lancha es buena y eso es un factor muy importante. A pesar del movimiento de las aguas, creo que en este campeonato se va a saltar lago y que veremos marcas cercanas a los 70 metros. Yo llego en buenas condiciones y con mucha ilusión de acercarme a mis mejores registros", indicó Emile Ritter, quien hace un mes logró en Rusia su récord personal con 65,1 metros.

Desde Estados Unidos, este jueves se unirá al equipo el overollista Santiago Varas y el viernes lo harán las hermanas Valentina y Josefa González, con lo que se completará el Team Chile que se presentará en el certamen planetario.