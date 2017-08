Hoyos tras la derrota: "La responsabilidad es mía en todos los aspectos"

El técnico de la Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, habló de la derrota en el Monumental, donde el cuadro azul marcó su partido número 17 sin ganar en el Monumental. Pese a la victoria del albo, el entrenador aseguró que los hinchas azules deben estar orgullosos "del equipo que tienen".

"Yo creo que uno pierde por diferentes fatalidades que suceden dentro del mismo partido, quizás situaciones como no estar de pie, una caída (...) pero también existe una virtud del rival", afirmó.

Cabizbajo, Hoyos asumió total responsabilidad por la derrota: "La responsabilidad es mía en todos los aspectos, esto nos da más carácter y valentía. Nos hace un poco mejor cada día".

Y agregó: "El resultado te marca más que el propio desarrollo del juego. Va a ser una semana en la que se hará leña con nosotros. Serán días complicados. A mi no me gusta que me señalen, es un estilo de vida".

Consultado por el error de Gonzalo Jara que finalmente significó el 3-1 a favor de Colo Colo, el entrenador azul dijo que “hoy más que nunca llevo la camiseta de Jara puesta. Con él voy a la guerra sin chaleco antibalas. Así voy con todos mis jugadores”.