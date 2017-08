Sampaoli por el fallo del TAS: "Hoy nos urge una realidad que nos pone fuera de Rusia"

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, evitó referirse este martes al fallo del TAS que desestimó la apelación boliviana por la sanción FIFA, resolución que le impidió a la ‘albiceleste’ salir de la zona de repechaje en las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

, quien sigue en la cuarta ubicación y en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Consultado por la resolución del organismo con sede en Lausana, Suiza, el casildense declaró que "todavía no lo tengo oficializado, vengo saliendo del entrenamiento y es algo que no dependía de nosotros. Estamos abocados en lo que nos toca, hoy nos urge una realidad que nos pone fuera de Rusia".

"Hoy lo más importante es el partido con Uruguay para intentar modificar lo que nos tocó en el corto plazo", complementó el otrora seleccionador de Chile.

Para dar punto final al tema, el ex entrenador del Sevilla FC señaló que "como no nos compete este fallo, ni podemos generar ningún tipo de resolución, no hemos tocado la decisión del TAS con el plantel".

Sampaoli prepara desde esta semana a la plantilla que se medirá a Uruguay y Venezuela por el largo camino al Mundial de Rusia 2018. Respecto al choque con los charrúas, el seleccionador aclaró que “el equipo no está confirmado. Ahora estoy pensando en que hay someter, agredir y tener al rival alejado del arco".