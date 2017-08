Un emocionado Arturo Vidal aclaró hechos en Monticello: "Estuve en el casino, fui a cenar y me retiré"

13:08 El volante de la Roja aclaró la situación en la que se vio involucrado. Al borde de las lágrimas sostuvo que "me complicó mucho, es un tema familiar", respecto de la información que se conoció esta jornada.

Arturo Vidal aclaró durante a conferencia de prensa de la selección chilena, el incidente al que se le vinculó en el casino Monticello.

El seleccionado, quien al momento de llegar a Juan Pinto Durán desmintió haber estado involucrado en el caso, dijo que estuvo presente en el casino, pero que cenó con unos amigos y que posteriormente se retiró a su casa.

"Estuve en el casino, fui a cenar con unos amigos y me retiré" dijo el volante del Bayerm Munich, quien además manifestó su molestia porque "me metan en algo tan complicado".

Vidal dijo además que desconoce que sucedió con sus amigos una vez que se retiró de Monticello y que no puede responsabilizarse por aquello. "Comparto con mis amigos a veces, pero con tranquilidad y respetando las reglas de la selección".

Sobre la hora de la que se retiró del casino, Vidal dijo que "era una hora prudente para irme a casa. No sé que hora era porque no tenía el reloj en la mano, pero me fui temprano porque tenía que entrenar hoy".

Consultado por su sensación respecto de las informaciones que se dieron a conocer esta mañana, el volante de la Roja dijo que "son muchas cosas, la verdad es que me pone triste. Me complicó mucho, es un tema familiar".

El "rey Arturo", además sostuvo que "me enteré cuando venía camino a Pinto Durán. Me sorprendí, me llamó mi mujer para preguntarme. Ya pasó y prefiero hablar de fútbol".

Vidal también dijo que abordó el incidente con el DT de la selección, Juan Antonio Pizzi e indicó que "el entrenador pregunta, pero él sabe lo que hago yo. Tengo toda la confianza con él, no tuve problemas en decirle lo que había pasado".

Esta jornada, versiones de prensa vincularon al seleccionado con una fiesta que habría durado hasta la madrugada y que habría terminado con presencia policial.

Carabineros sin embargo, dijo que al llegar a Monticello no hubo flagrancia y que no se realizó ninguna denuncia. Además la policía uniformada dijo que no vio al seleccionado en el recinto.