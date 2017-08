Bravo y duelo ante Paraguay: "Afrontamos el partido queriendo abrochar la clasificación pronto"

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo y el mediocampista, Arturo Vidal, se refirieron en conferencia de prensa al duelo que este jueves sostendra la Roja con Paraguay, por las clasificatorias de cara a Rusia 2018.

Bravo y Vidal dieron la conferencia una vez conocido el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ratificó la sanción de la FIFA a Bolivia y mantuvo a la selección chilena en la quinta posición de cara al duelo con los paraguayos.

Sobre la determinación, Bravo dijo que "te miras en la tabla y estás posicionado en otra parte. Afrontamos el partido queriendo abrochar la clasificación pronto. Esos dos puntos no nos ponen dentro del mundial. hay que seguir haciendo el esfuerzo".

Vidal también abordó el encuentro con Paraguay y dijo que "hemos tratado de estar físicamente bien y ahora, pensamos a mirar el partido. Sabemos que es una selección complicada".

"Tenemos una forma de jugar que es salir desde el primer minuto a presionar, incomodar y sacar ventajas, lo más fuerte que tenemos es la presión y nunca vamos a cambiar", dijo el "rey Arturo".

Bravo, además planteó que duelo ante los paraguayos será "clave". "Es importante para ir abrochando la clasificación y no estar pendiente de la calculadora. Hay que trabajar para ganar de la forma que sea. No queremos esperar la calculadora.

Sobre su presente, el capitán de la Roja dijo que "me encantaría estar compitiendo, pero es la realidad (...) no me preocupa estar sin jugar, he vivido cosas peores. Acá somos especialistas en poner en duda nuestra capacidad".

Respecto de la situación de Alexis Sánchez, Bravo dijo que "está bien, tiene un panorama increíble por delante, todo es positivo" y también se refirió al retorno de Jorge Valdivia al seleccionado: "viene a gran nivel, pero si no rinde llegan otra vez las críticas. Hace tiempo sabemos la calidad de jugador que es Jorge".