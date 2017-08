Capitán de la Roja por Vidal: "Cuando le damos más importancia a cosas que no son, da pena"

Claudio Bravo compartió esta jornada conferencia de prensa con Arturo Vidal, de cara al duelo por las clasificatorias con Paraguay de este jueves.

El capitán de la Roja, sin embargo, también se refirió a la situación de Vidal luego de que versiones de prensa lo vincularan con incidentes en el casino Monticello, los que fueron desmentidos por el jugador.

En relación con esos hechos, Bravo dijo que "no veo noticias porque siempre salen cosas que no son reales. Son situaciones que tratan de ensuciar lo que nosotros tenemos dentro (...) ver prensa de farándula a dos días del partido tan importante no es sano, ensucia la actividad. Siempre se especula o hablan cosas".

"Sabemos que tenemos que ser cuidadosos, quizás los amigos de Arturo tuvieron un incidente y como él estuvo, sale su nombre. Sabemos las consecuencias. Tenemos que ser cuidadosos con la información que entregamos. Arturo llegó temprano y entrenó normalmente", dijo.

El arquero del Manchester City, también planteó que "nosotros queremos que esto perdure por mucho tiempo más, que sigamos teniendo logros, pero cuando le damos más importancia a cosas que no son, da pena".