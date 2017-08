Pizzi afirmó que el partido contra Paraguay será "dificilísimo" y que no hay exceso de confianza

El entrenador de la Roja se mostró optimista hoy en la previa al encuentro de la selección chilena contra Paraguay por las Clasificatorias a Rusia 2018.

Tocó varios temas:

"Nuestros jugadores llegan bien a un importante partido contra Paraguay (...) algunos de nuestros jugadores recién están empezando los campeonatos en sus respectivos países y el nivel no ha sido muy intenso en cuanto a número de partidos".

Eso sí, sostuvo que Osvaldo González sigue con molestias y podría ausentarse mañana.

"Mi intención en la concentración es tratar de preparar a los jugadores para que rindan de la mejor manera".

Insistió que buscarán ser intensos para derrotar al rival, pues "son jugadores rápidos" y el equipo tiene a parte de los "mejores del mundo".

"Es un partido dificilísimo y bajo ningún punto de vista hay exceso de confianza. Sí tenemos cualidades para competir", aclaró respecto de este partido y los que vendrán.

Junto con relevar que para él es importante que los jugadores tengan tiempo libre, aseguró que su intención es que "los futbolistas hagan los que más le guste cuando estén en su tiempo libre" y que si durante ese momento, "se equivocan, sepan que lo hicieron".

"No veía motivos para que el fallo del TAS modifique lo que dictaminó la FIFA".

"Es absolutamente falso, nunca existió permiso y no ha habido enojo de algo que no existió".

Agregó que es difícil saber qué va a pasar con él hasta que se cierre el libro de pases, pero aseguró que cualquiera sea su futuro, será bueno "o excelente", pues es "está en uni de los mejores clubes del mundo y es dirigido por uno de los mejores DT del Mundo".

"No nos guiamos por un sólo partido. Paredes está en muy buena forma física y nos puede ser útil". No quiso referirse a Jaime Valdés, pues no está convocado. "Yo sé que hay muchos futbolistas que han hecho mérito para estar en la lista (...) no hablo de los jugadores que no están".

El técnico dijo que el lugar no es para hacer concentraciones extensas y que tampoco él es de la idea de hacer concentraciones muy largas porque a su juicio los jugares necesitan tiempo libre.

Pero sí estuvo de acuerdo emn que se necesita otro lugar.

"Creemos que la selección necesita jerarquizarse y para eso es necesario un nuevo predio. Necesitamos un predio para el desarrollo de las selecciones menores y el fútbol femenino", afirmó.