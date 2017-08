Pablo Guede: "¿Si estoy molesto? ¿Qué te parece? Ganando 2-0 y perdemos 3-2"

10:46 El entrenador de Colo Colo no escondió su molestia tras caer ante Iberia por al Copa Chile.

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, no escondió su molestia por la derrota del cuadro albo por 3-2 en su visita a Iberia de Los Ángeles, luego de ir ganando por 2-0, en el pleito de ida por los octavos de final de la Copa Chile 2017.

El ‘Cacique’ sufrió un nuevo traspié en la ida del torneo y ante un club de la Primera B. Recordar que el pasado 9 de julio, el elenco popular cayó por 4-1 en su visita a Deportes La Serena.

A la hora del análisis, Guede exteriorizó su incomodidad por lo visto en el Estadio ‘Ester Roa’ de Concepción. “No podemos cometer los errores que cometemos. Es una cosa imperdonable. Teniendo el partido 2-0, controlado, no nos habían llegado a puerta al arco hasta los 70’ y nos dan vuelta el partido en cinco minutos”.

“Es increíble. Y no es lo mismo de la primera llave. Perdimos 3-2, no 4-1, no es lo mismo que con Serena. ¿Son de Primera B? Está bien. ¿Y?”, agregó.

Incluso, Guede aseguró que para poder dar vuelta la llave va a tener que recurrir a sus mejores jugadores. En la ida ante Iberia jugó una oncena alternativa, compuesta por un buen número de elementos juveniles.

“Seguro (que deberán jugar los titulares), porque bajamos el nivel muchísimo de unos jugadores a otros. Tendrán que jugar. ¿Si estoy molesto? ¿Qué te parece? Ganando 2-0 y perdemos 3-2, ¿qué quieres, que esté contento?”, finalizó.

De esta forma, Guede deberá utilizar en la revancha del 3 de septiembre a jugadores de la talla de Jaime Valdés, Julio Barroso, Matías Zaldivia y Octavio Rivero.