Claudio Bravo: "Cuando no somos un equipo, somos muy vulnerables"

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, explicó este jueves que la ‘Roja’ se vio “vulnerable” en la derrota 0-3 ante Paraguay, en el Estadio Monumental por las Clasificatorias al Mundial 2018, al no jugar como un equipo.

En la zona mixta, el golero del Manchester City entregó sus impresiones del duro traspié ante los pupilos de Francisco Arce. “Nos tocó un partido complicado, ahora a levantar la cabeza, sabemos lo que pasó, nos equivocamos y cuando no somos un equipo, somos muy vulnerables, cualquier selección nos puede hacer daño", declaró.

“Aunque no está nada perdido, esta derrota no estaba en las cuentas de nadie y es duro, no pensábamos perder en casa. Fue muy inteligente el planteamiento de Paraguay, nos costó crear situaciones, no estuvimos sólidos a la hora de competir y perdimos", agregó.

Además, Bravo indicó que después del autogol de Arturo Vidal, que significó el 0-1 para los guaraníes, "mejoramos, volvimos a ser un buen equipo. Los últimos minutos del segundo tiempo es el camino que tenemos que buscar. Si entramos como en el primer tiempo, nos hacemos vulnerables".

Para finalizar y pensando en lo que será el choque del próximo martes ante Bolivia, en La Paz, el mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 indicó que "tenemos que volver a jugar como equipo, si cada jugador quiere salvar la situación no es lo que buscamos. Cuando estamos alineados y fuertes, somos una selección poderosa, hoy no fuimos la selección de siempre".