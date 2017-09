Prensa inglesa dijo que Alexis Sánchez está "devastado" y que fue "forzado" a quedarse en Arsenal

La prensa inglesa apuntó este viernes al Arsenal FC como el culpable que el chileno Alexis Sánchez, máxima figura de los ‘Gunners’, no pudiera concretar ayer su fichaje en el Manchester City, cuadro que presentó una suculenta oferta por el delantero poco antes del cierre del libro de pases.

El ‘Niño Maravilla’ deseaba llegar a la escuadra que dirige Josep Guardiola y donde milita Claudio Bravo para disputar la Champions League 2017-2018 y luchar por el título de la Premier. Sim embargo, el cuadro londinense le bajó el pulgar a última hora.

Los ‘Citizens’ buscaron infructuosamente en las últimas semanas quedarse con la ficha del tocopillano, presentando incluso una oferta de última hora de 70 millones de euros, pero el Arsenal dijo no, más aún al no poder concretar el arribo del francés Thomas Lemar (AS Mónaco).

El Daily Express reveló hoy que el City "está furioso” después de que se cayera la incorporación de Sánchez e incluso apuntan a Arsene Wenger, técnico del Arsenal, como el hombre clave en la negativa de los ‘Gunners’.

Mientras Mirror puso en tapa que "un devastado Alexis Sánchez es forzado a quedarse", The Sun publicó "tú, tonto Arse", en alusión al equipo de Londres y al DT Wenger.

Por último, el Star tituló como ‘Farce-Nal’ al equipo del Emirates Stadium por el fracaso en el traspaso de Alexis a los celestes de Manchester.