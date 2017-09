José Sulantay arremetió contra Vidal: “Su carrera va a terminar pronto y puede acabar mal”

10:41 El ex técnico de la selección chilena sub 20 en el Mundial de Canadá señaló que los hechos extrafutbolísticos del “King” son “reiterativos”.

El ex técnico de Arturo Vidal en la selección sub 20, José Sulantay, arremetió contra su otrora pupilo por sus hechos extrafutbolísticos donde le recomendó que “debe pensar que no será siempre un crack” y que su carrera puede “acabar mal”.

Sulantay, en entrevista con La Tercera, señaló que “lo de Arturo es reiterativo. Ahora dice que fueron sus amigos (episodio Monticello) y que hubo mala intención con él, pero él no se cuida (…) Yo ya tuve muchos roces con él, pero es una lástima. Vidal es un jugador de categoría, pero debe pensar que no será siempre un crack. Su carrera va a terminar pronto y puede acabar mal. Eso me da pena, más que rabia es tristeza”.

El actual estratega de Cobreloa reiteró que él sembró la semilla de un grupo extraordinario y que Marcelo Bielsa “no ha logrado nunca más las cosas que hizo con Chile”.