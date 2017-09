Marcelo Díaz: "Con el esquema que utilicemos, debemos ir a ganar sí o sí a La Paz"

Marcelo Díaz: "Esperamos hacernos fuertes y sacar los tres puntos ante Bolivia"

3 Septiembre 2017

AgenciaUno

El mediocampista Marcelo Díaz y el delantero Esteban Paredes adelantaron este domingo el compromiso del seleccionado chileno ante Bolivia, el martes 5 de septiembre en La Paz, pleito clave en las aspiraciones del combinado de Juan Antonio Pizzi de conseguir un boleto directo al Mundial 2018.

Pese a que la ‘Roja’ mantuvo el cuarto lugar luego de caer ante Paraguay en Santiago (0-3), la tabla del largo camino a Rusia se estrechó y se esperan tres últimas jornadas de infarto. Entre el segundo y el octavo sólo hay cinco puntos de diferencia.

Con miras al choque en el Estadio ‘Hernando Siles’, el jugador de Pumas UNAM declaró en rueda de prensa en Calama que “esperamos hacernos fuertes para sacar los tres puntos ante Bolivia. Esta selección se basa en lo colectivo. Sabemos lo fuerte que somos como grupo y esperamos serlo el martes”.

"Estamos jugando por entrar al Mundial y por ende debemos enfrentar el partido muy concentrados. Bolivia no juega por nada y quieren ganarnos. Es una rivalidad importante que tenemos con ellos", complementó.

Consultado por el temido tema de la altura en el reducto altiplánico, el ‘21’ del combinado afirmó que “no nos afecta tanto. Estamos acostumbrados a jugar en Calama y en El Salvador”. En tanto, el goleador de Colo Colo indicó que “vinimos a Calama para aclimatarnos a lo que será el duelo del martes”.

Tanto Díaz como Paredes apuntaron como no conveniente cambiar el esquema para visitar a los pupilos de Mauricio Soria, que vienen de caer 2-1 en su visita a Perú. “Variar nuestra forma de juego no es conveniente. En Quito cambiamos y no jugamos bien. Con el esquema que utilicemos, debemos ir a ganar sí o sí a La Paz”, expresó ‘Carepato’.

El ‘Tanque’, en tanto, sostuvo que “cambiar el esquema no serviría, hemos sacado buenos resultados así. Los jugadores de Bolivia están más que estudiados para el partido del martes”.

Además, el artillero albo valoró el recibimiento de la hinchada en Calama, demostrado principalmente ayer en la práctica abierta realizada en el Estadio 'Zorros del Desierto'.

"El apoyo de los hinchas es muy importante en este momento que estamos viviendo. Que la gente nos de su cariño acá en Calama es fundamental para mantener el ánimo".