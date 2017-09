Conor McGregor reconoció la farsa de la “Pelea del Año”: “Fue un circo que me hizo asquerosamente rico”

Conor McGregor reconoció una semana después de la “Pelea del Año” que el duelo contra Floyd Mayweather fue todo una farsa. El luchador de la UFC señaló que “fue un circo que me hizo asquerosamente rico”.

McGregor y Mayweather habían levantado sospechas tras el triunfo del estadounidense en el décimo round por un K.O técnico, pero ahora “The Notorious” despejó esas dudas asegurando que todo fue un espectáculo por el dinero, donde se llevó US$10 millones, mientras que “Money” acaparó US$300 millones.

Madiante su cuenta de Twitter, la estrella de la UFC dijo que "el orangután que obedeció las reglas del circo y se volvió asquerosamente rico".

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS