Sonidista uruguayo reveló el duro encontrón que tuvo con Jorge Sampaoli

Protagonizaron la imagen más curiosa e insólita de la última fecha de las Clasificatorias a Rusia 2018. El entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, se enfrentó a un sonidista uruguayo por la presencia de un micrófono en la cancha del Estadio Centenario de Montevideo.

Días después de la polémica, que casi termina a golpes, Ramiro Silva reveló los insultos que le lanzó al ex entrenador de Chile, quien al final del partido corrió hacia los camarines para evitar una pelea mayor.

"A los cinco minutos, le pegó una patada al micrófono (...) Lo agarré y le dije textualmente 'no me tocás más el micrófono, enano chupapijas'. Ahí me dijo que me iba a agarrar a trompadas", contó a radio Del Sol