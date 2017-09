Del Potro revivió en el US Open con una memorable remontada

Juan Martín del Potro resucitó en el Abierto de Estados Unidos.

El gigante argentino levantó dos match points y remontó dos sets en contra por segunda vez en su carrera para doblegar el lunes 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4 a Dominic Thiem, con lo que alcanzó los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada.

Del Potro, campeón del torneo en 2009, apeló a un par de aces para borrar el doble match point que el austríaco Thiem dispuso en 6-5 en el cuarto set. Antes, Thiem tuvo otro punto para partido en 5-3 y con el saque, pero se dejó quebrar.

Y Del Porto dominó en el desempate de ese parcial.

Mermado por problemas físicos, Del Potro fue un sonámbulo en las primeras dos mangas, sin winners en la primera. Pero de a poco, fue recobrando energías para engancharse en el partido contra el sexto cabeza de serie.

"He estado enfermo los últimos días, pero traté de jugar el partido por este público que estuvo conmigo", dijo el tandilense en la entrevista a pie de cancha. "Creo que gracias a ustedes pude hacerlo".

En la cancha Grandstand, que vibró como en un partido propio de la Copa Davis, el quinto set fue como una pulseada de ajedrez. Todo terminó cuando Del Potro logró el quiebre de saque, resolviendo en su segundo match point, tras una doble falta de Thiem, decidida por el Ojo de Halcón.

"No sé qué decir. Ha sido una gran batalla", indicó Del Potro.

Y sí, fue una tremenda batalla, con una duración de 3 horas y media, una en la que Thiem dominó 141-139 en la contabilidad de puntos ganados.

Hace 10 meses, Del Potro venció a Marin Cilic, revirtiendo dos sets en contra, en la final de la Davis en Croacia. Esa victoria empató el duelo por el título, permitiendo que Federico Delbonis consiguiera el quinto punto definitivo para el primer título de Argentina en el torneo de equipos.

Del Potro volvió a completar semejante remontada en Nueva York, el escenario donde hace ocho años venció a Roger Federer en la final, imponiéndose en cinco sets, para el único título de Grand Slam en su carrera.

"Después de esta batalla, que me den el trofeo", bromeó Del Potro cuando le pidieron que comparase esta victoria con la lograda ante Federer. "Pero no es lo mismo".

Dirigiéndose en español a la tribuna, Del Potro dio "gracias de corazón" por un aliento que "me sirvió mucho para no abandonar, no rendirme".

"Este partido nunca lo olvidaré", remarcó.

Del Potro podría encontrarse con Federer en los cuartos, si el suizo vence al alemán Philipp Kohlschreiber más tarde.