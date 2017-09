Nelson Acosta y su retiro por Alzheimer: "Logré todo lo que quise"

Ayer El ex entrenador de la Roja habló luego que se diera a conocer su alejamiento de la vida pública por la enfermedad. "No me gusta dar pena", afirmó.

El ex entrenador de la Roja, Nelson Acosta (73 años), habló sobre su retiro de la vida pública luego que diagnosticaran la enfermedad de Alzheimer

En una entrevista a TVN, el encargado de la selección chilena que fue al Mundial de Francia 1998 y que ganó la medalla de Bronce en los Juegos Olímpico de Sídney 2000, hizo un breve balance de sus más de cinco década ligadas al fútbol.

El uruguayo, que está viviendo en San Vicente de Tagua Tagua, afirmó que ante su problema de salud "o me gusta dar pena, no hago cosas para que la genta diga: 'Pobre, mira como está'".

"Hay que retirarse bien. Tuve condiciones bárbaras para jugar al fútbol y logré todo lo que quise", afirmó.

Acosta afirmó que le gustaría recibir un "reconocimiento", pero agregó que "yo no voy a andar buscándolo, y así andar golpeando puertas para eso. No. Si no quieren, no quieren. A mí no me molesta tampoco".

El ex entrenador de Fernández Vial, Unión Española, Everton, Cobreloa y Deportes Iquique afirmó también que gracias a sus ahorros durante su época de actividad podrá vivir tranquilo el resto de su vida.