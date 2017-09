Periodista peruano acosó a una colega durante una transmisión en vivo

Un periodista deportivo peruano acosó en plena transmisión en vivo a una colega, esto mientras estaba cubriendo un entrenamiento de fútbol.

El hecho ocurrió cuando Jimmy Pulido, de Líbero, hizo un Facebook Live donde entre comentarios y risas apunta a la espalda y trasero de Andrea Closa, reportera del diario Depor.

"Los comentarios son terribles y él se ríe. Le piden que me vuelva a poner en el encuadre y lo hace. Le piden que haga zoom y les hace caso. Le llega. Hablé con él y me dijo que no fue su intención, que no se dio cuenta, que se reía de chistes que colegas hacían y que no podía grabar de otro lado porque no llegaba el wifi", denunció la afectada en las redes sociales.

Periodista Andrea Closa denuncia que periodista Jimmy Pulido de @liberope la grabó en vivo para mostrar su cuerpo sin consentimiento, ASCO ?? pic.twitter.com/IA2MuFsXXg — Gabriela Zavaleta (@_zavandija) 4 de septiembre de 2017

El caso generó indignación en los medios peruanos, y Líbero -el medio donde trabajaba el acosador- decidió tomar medidas en su contra y lo despidió, lamentando el mal rato que le hizo pasar a Closa.

"El periodista venía realizando un streaming vía Facebook como parte de su labor. Sin embargo, durante un tiempo, su toma se enfocó de manera inaceptable en una periodista del diario Depor, quien se encontraba en el lugar. Por esta actitud, Líbero ha decidido resolver el vínculo laboral con el periodista", señaló el diario deportivo.