Pizzi tras la derrota con Bolivia: "Lucharemos hasta el final"

El entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, no escondió su desazón este martes por el duro traspié de la ‘Roja’ por 1-0 en su visita a Bolivia, resultado que lo dejará fuera de la zona de clasificación directa al Mundial de Rusia 2018.

Tras el duelo que abrió la disputa de la decimosexta y antepenúltima del largo camino hacia Rusia, Chile se mantiene en el cuarto lugar de la tabla con 23 puntos, pero más tarde podría dejar la zona de clasificación si Argentina (23), Perú (21), Paraguay (21) o Ecuador (20) sacan buenos resultados.

Consultado por el incómodo panorama del ‘Equipo de Todos’ a solamente dos fechas para el fin del largo camino hacia la próxima Copa del Mundo, ‘Macanudo’ declaró que “quedan dos partidos y lucharemos hasta el final. Aún estamos ilusionados en clasificar. Hemos perdidos opciones, pero pelearemos con todo. Tenemos argumentos para competir con los mejores”.

En el análisis del encuentro en el Estadio ‘Hernando Siles’, el estratega hispano-argentino indicó sin dudar que “no fuimos superados. Sobre todo desde el minuto 20 controlamos el partido. Ganamos todas las disputas. Y el segundo tiempo no vi que el trámite haya sido favorable a ellos. Una jugada desgraciada les dio el gol a ellos”.

“Bolivia presionó los primeros minutos. Tuvieron opciones, pero bien controladas por nosotros. Luego tuvimos mejor conexión y terminamos sólidos el primer tiempo. La idea era controlarlos y en líneas generales lo hicimos. Es lógico que se hayan creado opciones, pero fueron bien controlados”, complementó.

Continuando con el balance del cruce en la altura, el otrora DT de Universidad Católica señaló que “nuestro objetivo siempre es salir a ganar, pero no siempre lo conseguimos. A veces la ilusión no se corresponde con la realidad. Después analizaremos por qué no hemos logrado la fluidez que nos acostumbra. Nuestra mente debe estar en Ecuador y tratar de sumar los tres puntos para seguir en clasificación”.

Para finalizar, Pizzi exteriorizó su tristeza por el segundo traspié en cinco días, que complica en demasía el objetivo de clasificar al Mundial de Rusia. “Ahora estamos todos mal. No veo motivo para que no estemos tristes. Al igual que los jugadores, todos pensábamos sumar puntos en estas fechas”, sentenció.