Claudio Bravo: "No es lo ideal, pero si se da el repechaje bienvenido sea"

El arquero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, reconoció este martes la complicada situación que atraviesa la ‘Roja’ en las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, a falta de dos fechas para el término, luego de caer por 1-0 en la visita a Bolivia.

Luego del triunfo de Perú sobre Ecuador en Quito (2-1), el bicampeón de América salió de la zona de clasificación directa y ahora es quinto, jugando el repechaje con Nueva Zelanda. Incluso, Chile podría caer al sexto o al séptimo puesto, fuera del Mundial, si Argentina y/o Paraguay ganan más tarde.

Ante este incómodo panorama, el golero del Manchester City declaró que “no es el escenario que teníamos en mente, no tenemos selección para aspirar a ello. Nosotros nos complicamos y nosotros tenemos que levantarlo y tratar de buscar la clasificación. Si se da el repechaje bienvenido sea. No es el escenario ideal, nunca jugamos pensando en este escenario”.

Consultado por la derrota ante los altiplánicos, el formado en Colo Colo indicó que “sucedió que no sumamos, no era el escenario que teníamos en mente. Nos vamos muy tristes, teníamos dos rivales que teníamos la responsabilidad de sumar. No lo hicimos de local ni visita. Nos metimos a un escenario complicado, no es un escenario que buscábamos”.

Además, Bravo no dramatizó por la postura del local de hacer tiempo en los últimos minutos del choque en el ‘Hernando Siles’. “Es propio que lo que tienen ellos en casa. No vale la pena hablar de eso, son cosas que suceden en Sudamérica. Tenemos que preocuparnos de nosotros. Pasa netamente por nosotros, levantar la cabeza, estamos con opciones y seguir apretando más que nunca”, dijo.

Por último, respecto a la falta de gol del combinado, Bravo expresó que “aún nos sigue faltando el finiquitar las acciones, tener la contundencia que tenemos en otro encuentro. Eso te pena a la hora de conseguir puntos. No tuvimos la contundencia, nos vimos más juntos, también estuvo la altura que es complejo. No bajamos los brazos, tratamos de buscar. Apretar más que nunca, seguimos con opciones”.

“Si no hay goles, no hay victorias. Pero es un todo. Contra Paraguay nos vimos sólidos, perdimos porque no estuvimos al nivel de siempre. Hoy si nos vimos más juntos, más unidos. Nos convierten en una situación de penal, no generaron mucho. Sólo atajé uno en cada tiempo. Te pega el hecho de no haber convertido”, sentenció.