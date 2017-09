[VIDEO] Mariano Closs reventó a Sampaoli y Beccacece: "Por favor piensen, el fútbol está inventado"

El relator y comentarista deportivo argentino, Mariano Closs, las emprendió contra Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece, DT y ayudante técnico de la selección argentina, respectivamente, tras el empate 1-1 de Argentina ante Venezuela en Buenos Aires, que impidió que la albiceleste trepara a la zona de clasificación directa en la tabla de posiciones.

Closs criticó con dureza las decisiones de Sampaoli y dijo que Brasil le lleva 10 puntos más a todos los demás porque "Neymar no juega de 3", en alusión a los cambios de posiciones que realizó el ex entrenador de la selección chilena.

También fustigó a Sampaoli por no cambiar a Ever Banega, porque Benedetto ingresó antes que el "Kun" Agüero y por la inclusión del delantero Mauro Icardi en lugar de Gonzalo Higuaín.

"Sampaoli tiene cosas raras" dijo Closs, quien además dijo que el actual DT de Argentina se pasa de rosca.

También el comentarista arremetió contra el ayudante técnico y ex DT de la U, Sebastián Beccacece. "Me dicen que Beccacece es muy inteligente. Estuvo seis meses en Defensa y Justicia, muchachos por favor no se vuelvan locos", dijo Closs.

"El técnico y el ayudante por favor piensen, el fútbol está inventado", dijo el relator.