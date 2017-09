Bravo: "Somos un equipo vulnerable, no vamos a ganar siempre"

El arquero y capitán del seleccionado nacional, Claudio Bravo, realizó un análisis del opaco registro del combinado en la pasada fecha clasificatoria, con derrotas ante Paraguay y Bolivia, apuntando de entrada que “somos un equipo vulnerable, no vamos a ganar siempre".

Eso sí, el golero del Manchester City llamó a enfocarse para revertir esta situación en octubre, ante Ecuador en Santiago y Brasil en Sao Paulo, y alcanzar el ansiado boleto para el Mundial 2018. Hoy Chile es sexto con 23 unidades, fuera de Rusia, aunque muy cerca tanto del lugar para disputar el repechaje como el que da la clasificación directa.

A la hora de comentar la reciente fecha doble, el formado en Colo Colo declaró en el Aeropuerto de Santiago que "son las Clasificatorias más duras y difíciles del mundo. No esperábamos sumar cero puntos. No era el escenario que nosotros esperábamos. Somos autocríticos y sabemos cuándo recibir la crítica y el elogio también. Somos un equipo vulnerable, no vamos a ganar siempre".

De cara a las últimas dos jornadas de este largo camino a Rusia, el ex FC Barcelona señaló que “los próximos partido son una linda oportunidad de revertir esto. Estuvimos mucho tiempo en la vereda de los éxitos y ahora toca la otra, toca poner el pecho a las balas y trabajar más fuerte que nunca. Con los pies en la tierra y volver a la humildad que nos caracteriza desde el día uno".

"Hay que mentalizarse. Llegar lo mejor posible a los clubes y llegar mejor (en octubre) que estas dos oportunidades que desaprovechamos. Pensar en el partido que tenemos en casa, sacarlo adelante y que la gente nos apoye más que nunca. No solo en el plano futbolístico, sino en más cosas. Es momento que todos en conjunto logremos algo importante", complementó.

Por último, el nacido en Viluco se refirió al posible retiro anticipado de Arturo Vidal del ‘Equipo de Todos. "Lo hizo en caliente, muchos hemos hablado de no venir más. En frío, tampoco es tan definitivo. Si sumamos en la próxima fecha, todo cambia. Por dos partidos, no vamos a echar a perder lo que hicimos. Ya vendrán los buenos tiempos. Necesitamos que la gente nos apoye", finalizó.