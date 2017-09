Gary Medel y la opción de Jaime Valdés en la Roja: "La vez que vino a la selección no duró un entrenamiento"

El defensa de la Roja Gary Medel cuestionó una publicación en las redes sociales, que pidió al volante de Colo Colo Jaime Valdés y al jugador del Necaxa Matías Fernández como "recambios" en el equipo, esto debido al bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos de las clasificatorias a Rusia 2018.

Todo se desató por un tuit de Cac1ke, una marca de ropa ligada a "Pajarito", la que con fotos de ambos jugadores señaló lo siguiente: “Ya está bueno ya!! Tiempo de cambios”.

El "Pitbull" reaccionó ante esto y afirmó que "a veces las críticas vienen de forma muy indirecta, como las del Cac1ke ese, que creo que es Valdés".

"No creo que sea la forma, porque pide recambio y tiene 37 años y puso una foto de él. No creo que sea el recambio", afirmó el jugador del Besiktas, agregando que "la vez que vino Valdés a la selección no duró un entrenamiento por la carga física, cuando estuvo Sampaoli. Entonces, él no viene al caso".

Anoche, el capitán Claudio Bravo también se refirió a la publicación de la firma del colocolino, señalando que "en la Seleccion las oportunidades se aprovechan. Cuando existe la derrota es fácil pedir cambio".