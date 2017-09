Jhasmani Campos: "Bravo me decía que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol"

Jhasmani Campos, volante del seleccionado boliviano, reveló un cruce de palabras que tuvo con el arquero y capitán de la ‘Roja’, Claudio Bravo, durante el compromiso jugado el martes en el ‘Hernando Siles’ de La Paz por la decimosexta fecha de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018.

En diálogo con La Tercera, el jugador del combinado ‘verde’ declaró que "en el segundo tiempo me crucé con él. Me decía que no teníamos nada, que no habíamos ganado nada, que no sabíamos jugar fútbol. Son cosas que te dan para pensar. Es insólito que un gran portero, un portero reconocido a nivel mundial, caiga en ese juego".

Además, el centrocampista del Bangkok Glass de la Liga Premier de Tailandia se refirió a la foto que publicó en Twitter donde salía con sus compañeros Juan Carlos Arce y Eduardo Fierro tapándose la boca. Campos admitió que esta imagen fue una respuesta a declaraciones de Arturo Vidal en la previa.

"Fue en respuesta a una foto que subió él, que lo tomé como algo provocativo. Vidal daba por seguro que venía a un lugar en el que iba a salir victorioso, pero acá es difícil. No cualquiera gana acá. Son provocaciones innecesarias. Después del partido nos tapamos la boca para que él ponga los pies sobre la tierra. Los partidos se ganan en cancha", expresó.

"Uno lo habla durante la concentración. Si bien el técnico no habló específicamente de la foto, sí uno lo comenta entre los compañeros. En el festejo nos acordamos de las fotos de Vidal y decidimos enviarle un mensaje. Ganarle a Chile siempre es especial, es un clásico", agregó.

Incluso, Campos apuntó a una actitud del ‘Rey Arturo’ en la banca, poco después de ser sustituido. “Se empezó a poner nervioso en la banca. Se puso a discutir con nuestro entrenador, y con otros jugadores. Pero es entendible porque está con mucha presión por el momento que están pasando. No debe ser fácil el momento. Pero su comportamiento no es bueno como imagen para su país", dijo.