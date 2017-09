Borghi repasó a Sampaoli tras empate de Argentina y Venezuela: “No es buena gente… vino a vender humo”

El ex entrenador de la selección chilena y actual comentarista de Fox Sports, Claudio Borghi, criticó en duros términos al DT de la selección argentina y también ex adiestrador de la Roja, Jorge Sampaoli.

En conversación con radio Mitre, Borghi sostuvo que el el técnico del Sevilla “no es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada. Usa mañas para trepar”.

El comentarista sí calificó a Sampaoli como un “buen entrenador”, que “en Chile tuvo buenos resultados”, pero planteó que “en un país (Argentina) donde se venden muchas cosas, él vino a vender humo”.

“Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras” dijo Borghi, quien planteó que el casildense “es un buen entrenador, no me gusta como persona. El problema es que quiere justificar su llegada con cosas que no hace el resto”.

El “BichI” además se sumó a las críticas al accionar de la albiceleste bajo la conducción de Sampaoli y planteó que “el equipo no tiene pausa, juega más a lo que pueden hacer sus individualidades y no en equipo”.