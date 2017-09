Arsene Wenger: "Alexis es fuerte mentalmente y esperamos que vuelva a su mejor forma"

15:10 El entrenador francés del Arsenal habló del desempeño del tocopillano en los últimos dos partidos de Chile para clasificar a Rusia. "No dudo sobre la mentalidad de Alexis que la gente cuestiona", agregó.

El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, se refirió al desempeño de Alexis Sánchez en los últimos dos partidos de Chile para clasificar a Rusia 2018, en donde el tocopillano no se lució.

"No dudo sobre la mentalidad de Alexis que la gente cuestiona. Necesita volver a su forma óptima, la que no tuvo en el duelo con Liverpool, que fue su primer partido", afirmó.

Según indicó el medio Antena 2 , el técnico francés agregó en conferencia de prensa que Sánchez tuvo una experiencia negativa con Chile, "pero es fuerte mentalmente y esperamos que vuelva muy rápido a su mejor forma".

Luego detalló sobre la opción que Alexis tuvo para dejar Arsenal y dijo que era importante cerrar el tema antes que comience el campeonato. "Lo más importante para nosotros es enfocarnos en el próximo partido" y precisó que el mercado de transferencias terminó.

Sánchez estuvo a punto de fichar por el Manchester City en el último día del mercado de fichajes, pero finalmente no salió. Por lo que Wenger también espera que el chileno "olvide muy rápido" su frustrada salida del club.

Para finalizar, confesó que en los partidos se puede ver cuando los jugadores no tienen claridad en sus mentes. "Esa no es la forma de trabajar, es incómodo. Cada técnico en la liga aceptaría que es momento de cambiarlo antes que inicie la temporada y no seguir con jugadores en el vestuario con un pie adentro y otro pie afuera".